Житель Заокского района до смерти избил собутыльника необычным предметом

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Суд назначил мужчине наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.

Житель Заокского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре прошлого года 37-летний мужчина отмечал свой день рождения в компании приятеля. Они распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора – именинник схватил спил бревна с прибитой к нему спинкой офисного кресла и нанес собутыльнику несколько ударов по голове, а когда тот упал – добил ногами.

В результате несчастный получил тяжкие повреждения и скончался на месте. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.