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На матч «Арсенала» с «Енисеем» в Красноярске продано 8000 билетов
Фото: из архива MySlo

На матч «Арсенала» с «Енисеем» в Красноярске продано 8000 билетов

Решающая встреча пройдёт 25 мая на Центральном стадионе Красноярска.

Как сообщает пресс-служба красноярского «Енисея», стыковый матч, в котором сибиряки сразятся с тульскими канонирами, вызвал настоящий ажиотаж среди местных болельщиков.

По данным клуба, раскуплено уже более 8000 билетов. Кстати, Центральный стадион Красноярска, где и пройдёт стыковый матч, рассчитан на 22500 мест.

Решающая для туляков игра состоится в четверг, 25 мая. Начало – в 15.30. Ответный стыковый матч пройдёт 28 мая, в 18 часов на домашнем стадионе «Арсенала». По результатам этих встреч будет решено, какая из команд выйдет в РФПЛ.

Игра «Арсенала» с «Енисеем» вызывает повышенный интерес и у туляков – после того, как стало известно, что билеты на тульский матч будут бесплатными, в кассы Центрального стадиона «Арсенал» выстроились огромные очереди.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +3
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