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Туляков просят помочь в поисках пропавшего подростка

Туляков просят помочь в поисках пропавшего подростка

14-летний Кирилл Богданевич из Иркутской области пропал 17 апреля.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области помочь в поисках 14-летнего жителя города Черемхово Иркутской области Кирилла Богданевича. Мальчик пропал 17 апреля – ушёл в школу и не вернулся.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Был одет в двустороннюю сине-коричневую куртку, зелёную футболку, синие джинсы и кроссовки.

Как уточняют поисковики, Кирилл может передвигаться автостопом и находиться в любом регионе России. Активисты просят распространить ориентировку с информацией о пропавшем по АЗС, закусочным, гостиницам и стоянкам дальнобойщиков.

Если вы видели Кирилла, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-800-700-52-54 или 02.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
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