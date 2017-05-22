В Тульской области в ДТП пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

20 мая в 18.05 на 155-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 27-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», столкнулся с «Мерседесом Бенц».

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Мицубиси», который с многочисленными травмами был госпитализирован, и две его пассажирки. После оказания медицинской помощи женщины были отпущены домой.