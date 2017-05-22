Аналитика: «Арсенал», что это было?

Фото Александры Дроздовой, Максима Котенева и пресс-службы Правительства Тульской области.

И если второе еще можно было предвидеть, то первого не ожидал никто. На этом фоне бесцветная нулевая ничья с «Амкаром» из Перми, с которым играли также на минувшей неделе, совсем затерялась. 3:0 в матче с «народной командой» — что это было?

Половина тульского стадиона болела за «Спартак»

По всем сводкам новостей билеты на матч закончились еще во вторник. Вот скажите для себя, что значит билеты закончились? Правильно. Это значит, что свободных мест на стадионе не предвидится. Но, памятуя о том, что примерно так же в матче первого круга «закончились» билеты на игру с «Зенитом», можно было предположить, что свободных мест на стадионе окажется предостаточно. Так оно и случилось.

Особенно впечатляли многочисленные пустые кресла тульского фанатского сектора. И восхищала официальная позиция клуба — во избежание провокаций, по рекомендации областного УВД, именно на тульские фанатские сектора продажу билетов надо было ограничить. А вот увеличить спартаковские квоты оказалось допустимо. Опять же во избежание беспорядков.

Ну и что, спросим себя, помогло?

А если бы в тульский сектор, со всех сторон окруженный не только забором, но и сотрудниками службы безопасности, пришло на 500 человек больше зрителей, что бы изменилось? При наличии в клубе сотрудников по работе с болельщиками, наверное, можно было и в такой толпе оперативно вычислить провокаторов, и не допустить взаимных оскорблений. За год пребывания в премьер-лиге пора получить подобный опыт работы. В других командах как-то справляются.

Почему же руководство клуба «Арсенал» демонстративно заняло антитульскую позицию? И то, что в начале матча половина стадиона поддерживала гостей, это, по-видимому, и президента клуба, и генерального директора вполне устраивало. Хорошо, благодаря быстрому голу, спартаковские болельщики присмирели — терпеливо стали ждать своего главного праздника после финального свистка судьи.

Между тем каким-то непостижимым образом, при продаже билетов по тульской прописке и квоте для «Спартака» только на южную трибуну, на стадионе образовались целые красно-белые сектора. Например, крайние два сектора Восточной трибуны, куда, по идее, вообще не предполагалось продавать билеты, здесь подразумевался «островок безопасности». Почти целый спартаковский сектор был и на северной трибуне, куда в мирное время, в силу демократичности цен на билеты, больше ходят подростки и просто любопытствующие.

Просто технически сложно вообразить, как все это происходило. Человек подавал в кассу паспорт с тульской пропиской, но предупреждал: мне, пожалуйста, на спартаковский сектор. Так, что ли?

Позднее гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал «Спортэкспрессу», как была организована билетная политика на матче со «Спартаком».

– У нас есть несколько фан-объединений. Одно из них на северной трибуне. Был договор, что им передадут порядка 800 билетов. Когда отдали первую партию, а ребята, по их словам, ее реализовали, мы были готовы к выдаче второй. Но поступила рекомендация МВД этого не делать. Обоснование такое: в этом случае не смогут обеспечить группе наших болельщиков достаточную безопасность и эвакуировать в случае форс-мажора. И второе — у МВД была оперативная информация о том, что на трибуне окажутся фанаты ЦСКА, которые станут провоцировать гостей на агрессивные действия. То есть это целиком и полностью инициатива правоохранительных органов.

Москвичи обратились с просьбой отдать всю трибуну, вмещающую 4250 зрителей, болельщикам красно-белых. Такой запрос прислали из РФПЛ. Мы по итогам совместного совещания с МВД увеличили квоту до 3 тысяч билетов. Тем самым полиция пыталась уменьшить риски, снизив количество людей, оставшихся за пределами стадиона».

Нечестных побед над «Спартаком» не бывает

Что касается футбола, то как можно оценивать победу, про которую сразу после финального свистка многие в стране сказали, что она «куплена»? И пусть это не так, совсем не так, но победить, и в очередной раз тут же начинать оправдываться, что все было чисто — это репутация нынешнего «Арсенала». Ее тоже надо заработать.

Как тут не вспомнить недавний информационный вброс известного спортивного агента Алексея Сафонова, что «Арсенал» договорился выкупить место в премьер-лиге у «Оренбурга». А ведь забей тульская команда случайный хотя бы гол «Амкару», когда «Оренбург» в том же туре пропустил на последней минуте, так бы и случилось. Поди потом доказывай, что ты не верблюд.

Особенно впечатляла на этом фоне тирада главного тренера о том, что успех в матче со «Спартаком» — результат ежедневного кропотливого труда дружной команды тренеров и работников клуба во главе с президентом. Ну разве что звезду Героя кропотливого труда автору этих слов тут же не вручили. За победу над соперником, который весь матч играл в меньшинстве, не самым боевым составом, да еще после двухнедельного празднования чемпионства.

Хотя куда уместнее было произнести нечто подобное после позорного матча с «Амкаром», который эта дружная команда, во главе с тем же президентом, провалила.

Что же такого случилось за минувшие дни, когда в самом главном матче сезона «Арсенал» выглядел убого, а потом забегал как ужаленный?

Озвучим свою версию. После «Амкара» Сергей Вячеславович говорил о том, что ему так и не удалось достучаться до игроков и настроить их на борьбу. Старался, но не получилось. А после «Спартака» заявил о том, что на такие игры особо и настраивать не надо. То есть, получается, устранился от моральной подготовки команды, и вот результат.

Команда не только впервые в сезоне проявила запредельные бойцовские качества, но даже временами, также впервые в сезоне, показывала нечто похожее на прессинг. Спрашивается, что же до этого мешало? И увидим ли мы нечто подобное в играх с «Енисеем»?

Нечестных побед над «Спартаком» не бывает, кто бы что ни говорил. Тем более не бывает таких побед — когда полный разгром перед лицом стадиона, наполовину заполненного собственными болельщиками, с удалением, и полным отсутствием голевых моментов у чужих ворот.

Да, у футболистов «Спартака» уже кончились эмоции праздновать свое чемпионство, они вообще уже устали от этого футбола и хочется наконец перевести дух. У них даже трусов нужного цвета, чтобы выйти на матч, уже нет.

Как пояснила спартаковская пресс-служба, все футболки и красные трусы футболисты раздарили болельщикам во время затяжного празднования. Хорошо хоть черные трусы еще не кончились.

Но это нисколько не умаляет заслуг соперника. Даже такой «Спартак», где все равно есть Промес, Попов, Бокетти, Джано, Глушаков, Самедов и остальные — надо обыграть. Не просто обыграть, а еще и забить.

Поэтому воздадим должное своему «Арсеналу», который за этот мучительный и никчемный сезон сделал напоследок такой подарок своим болельщикам.

Игра и антураж забудутся, а 3:0 останутся. И останутся навсегда.

Песьяков ошибся в эпизоде с первым голом? Это его проблемы. Но и Расич в верховой борьбе переиграл сразу двух защитников «Спартака» — лучшей команды России этого года. Джикия мало того, что обрезался на чужой половине поля, так еще и догнал Думбию только у своей штрафной, совершив фол последней надежды — в этом что, вина нашего игрока?

Пусть Каррера разбирается, почему его футболисты совершают детские ошибки в обороне. Такие, как со вторым голом Максимова, который оказался в полном одиночестве на пятачке у ворот «Спартака».

Это все — не наши проблемы. Наша проблема в том, что, оказывается, игроки «Арсенала» что-то могут в футболе, но готовы демонстрировать это только раз в год, когда играют со «Спартаком». А все остальное время — отбывают номер и слушают рассказы о том, как их необъективно судят.

Конечно, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, но неплохо бы, когда человек, отвечающий за игру и результаты команды, рассказывая опять о работе дружной команды, включая президента, будет помнить не только сиюминутный выигрыш, одержанный в численном превосходстве, но и весь бездарный предыдущий сезон. Тогда и пафоса будет поменьше, и слова о ежедневном труде будут звучать искреннее.

Два шага до возвращения в премьер-лигу

О том, что было после матча — все прекрасно видели. О том, что это случится — все прекрасно знали. Допустив, что болельщики «Спартака» будет сидеть не только в своих клетках на Южной трибуне, но и по периметру всего стадиона, очередное «празднование чемпионства» было неизбежным.

Сдержать такую массу людей, одновременно рванувших на поле, невозможно. Не побежали только тульские фанаты с северной трибуны. Ну им и не положено. У них же там «провокаторы» через одного.

Глядя на все это неандертальство, происходившее на поле, думалось о том, что тигра выпустили из клеток. Российские, прежде всего московские фанаты вот уже какой матч подряд отрабатывают методы прорыва на поле, и готовы теперь использовать их в любой момент, когда посчитают нужным.



Интересное фото: у человека, которого хватает стюард, – рация. Не исключено, что они координируются во время игры.

Для этого необязательно чемпионства, достаточно назначенного или неназначенного пенальти. И если со стороны органов правопорядка не будет адекватного ответа, нынешнее безумие аукнется на российских стадионах еще не раз.

Что же касается «Арсенала», то будем болеть за него на этой неделе. В четверг наша команда играет в Красноярске с «Енисеем», а в воскресенье принимает третью команду турнира ФНЛ на своем поле.

Ради любопытства можно посмотреть нарезку игр «Енисея» в интернете, чтобы понять — легко не будет. За свой шанс уйти на повышение «Енисей» будет биться. А играть эта команда умеет в каждом матче, не только со «Спартаком».