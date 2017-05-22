В Тульской области вновь ожидаются заморозки

В ночь на 23 мая температура воздуха опустится до 1 градуса мороза.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 23 мая на территории Тульской области ожидаются заморозки до — 1 градуса.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности и правил поведения при неблагоприятных метеоусловиях.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».