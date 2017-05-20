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В Заокском районе автолюбитель отправится в колонию строгого режима за пьяную езду

В Заокском районе автолюбитель отправится в колонию строгого режима за пьяную езду

В нетрезвом состоянии он сел за руль повторно.

В Заокском районе суд вынес приговор ранее судимому 35-летнему местному жителю. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как установлено судом, в 2015 году мужчина был подвергнут административному наказанию за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Однако в 2016 году подсудимый вновь сел пьяным за руль автомобиля ВАЗ-21093 и ездил по Заокскому поселку, где и был остановлен сотрудниками ДПС.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:24 +2
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