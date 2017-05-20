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В Туле на улице Хворостухина мужчина выпал из окна 16-го этажа
Фото из группы "Подслушано в Туле".

В Туле на улице Хворостухина мужчина выпал из окна 16-го этажа

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, сегодня, 20 мая, около 6 часов утра на улице Хворостухина, 13 мужчина выпал из окна 16-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Погибшему было 42 года. У него остались жена и ребенок.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Не исключена версия суицида.

сегодня, в 11:40 0
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