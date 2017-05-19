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Тулячка с подельником оставляла «закладки» в Краснодаре
Кадр из видео.

Тулячка с подельником оставляла «закладки» в Краснодаре

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Краснодаре полицейские во дворе многоэтажного дома заметили молодого человека и девушку, которые вели себя подозрительно. Мужчина пытался разобрать лавочку. Пояснить полицейским, зачем он это делает молодой человек не смог.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Краснодарскому краю, в ходе личного досмотра 26-летнего жителя Санкт-Петербурга и 25-летней уроженки Тульской области сотрудники полиции обнаружили пять свертков с неизвестным веществом.

При осмотре съемной квартиры задержанных, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли еще более килограмма различных веществ, электронные весы и полиэтиленовые пакеты для расфасовки, а также записи с обозначенными местами тайных закладок.

Экспертиза установила, что все вещества являются наркотиками синтетического и растительного происхождения.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подозреваемых заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 0
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