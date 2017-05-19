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В Туле возле ТЦ «Рио» автобус №12 проскочил на красный свет
Кадр из видео.

В Туле возле ТЦ «Рио» автобус №12 проскочил на красный свет

Водитель наплевал на безопасность других участников дорожного движения.

В редакцию Myslo наша читательница Екатерина прислала видео, на котором зафиксировано вопиющее нарушение ПДД. 18 мая в 14.45 в Туле на улице Пролетарской (возле ТЦ «Рио») автобус 12 маршрута проскочил на красный сигнал светофора. Водитель едва не создал аварийную ситуацию на дороге.

– Когда я это увидела, очень испугалась, что автобус задавит пешеходов, которые в это время стали переходить дорогу! Таких водителей нужно лишать прав пожизненно! Они не должны ездить за рулем! — возмущается Катя.

Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого водителя.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 +8
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