В Туле возле ТЦ «Рио» автобус №12 проскочил на красный свет

Кадр из видео.

В редакцию Myslo наша читательница Екатерина прислала видео, на котором зафиксировано вопиющее нарушение ПДД. 18 мая в 14.45 в Туле на улице Пролетарской (возле ТЦ «Рио») автобус 12 маршрута проскочил на красный сигнал светофора. Водитель едва не создал аварийную ситуацию на дороге.

– Когда я это увидела, очень испугалась, что автобус задавит пешеходов, которые в это время стали переходить дорогу! Таких водителей нужно лишать прав пожизненно! Они не должны ездить за рулем! — возмущается Катя.

Просим сотрудников ГИБДД обратить внимание на этого водителя.