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Жительницы Брянска украли у тульского пенсионера 21 тысячу рублей

Жительницы Брянска украли у тульского пенсионера 21 тысячу рублей

Соучастницы, представившись сотрудницами газовой службы и заявив о необходимости проверки счетчика, проникли в квартиру 84-летнего пенсионера.

Суворовский районный суд Тульской области вынес приговор двум жительницам Брянской области – 33-летней Ирине Помыкановой и ее 17-летней подельнице. Последняя, кстати, ранее уже имела проблемы с законом и была судима.

Злоумышленницы признаны виновными в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Соучастницы, представившись сотрудницами газовой службы и заявив о необходимости проверки счетчика, проникли в квартиру 84-летнего пенсионера. Уже когда злоумышленницы ушли, мужчина понял, что его обокрали: из дома пропала 21 тысяча рублей. Пенсионер сразу же обратился в полицию.

В момент задержания 17-летняя девушка отдала добровольно стражам порядка украденные деньги.

Суд приговорил Ирину Помыканову к 1,5 годам, а ее соучастницу к 2 годам 10 месяцам исправительной колонии общего режима.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:21 0
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