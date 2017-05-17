В столкновении двух ВАЗов в Тульской области пострадали четыре человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

Серьезная авария произошла 16 мая в Алексинском районе. В 10.50 на 32-м километре автодороги «Тула-Алексин» 76-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 столкнулся с «пятнашкой».

В УГИББД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали четыре человека: оба водителя и две пассажирки – 71-летняя и 62-летняя женщины.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.