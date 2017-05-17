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В столкновении двух ВАЗов в Тульской области пострадали четыре человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В столкновении двух ВАЗов в Тульской области пострадали четыре человека

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Серьезная авария произошла 16 мая в Алексинском районе. В 10.50 на 32-м километре автодороги «Тула-Алексин» 76-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 столкнулся с «пятнашкой».

В УГИББД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадали четыре человека: оба водителя и две пассажирки – 71-летняя и 62-летняя женщины.


                                                                         Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 0
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