За четыре месяца в Тульской области дважды повреждали газопровод

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Тула», с начала 2017 года в Тульской области обнаружено 19 случаев незаконного вмешательства в систему газоснабжения и два случая повреждения газопроводов.

К счастью, последствия оперативно устранялись специалистами аварийных бригад.

Также в отчете пресс-службы сообщается, что все необходимые ремонтные и профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 специалисты ГРО выполнили в полном объеме. Также они полностью выполнили приборное обследование газопроводов на герметичность и целостность изоляции.