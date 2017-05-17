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За четыре месяца в Тульской области дважды повреждали газопровод

За четыре месяца в Тульской области дважды повреждали газопровод

А в ходе плановых проверок специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» обнаружили и устранили 380 мест повреждения изоляции.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Тула», с начала 2017 года в Тульской области обнаружено 19 случаев незаконного вмешательства в систему газоснабжения и два случая повреждения газопроводов.

К счастью, последствия оперативно устранялись специалистами аварийных бригад.

Также в отчете пресс-службы сообщается, что все необходимые ремонтные и профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 специалисты ГРО выполнили в полном объеме. Также они полностью выполнили приборное обследование газопроводов на герметичность и целостность изоляции. 

Обнаружено и устранено 380 мест повреждения изоляции.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:40 +3
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