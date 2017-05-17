В Туле легкоатлеты открыли летний сезон

Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Следующие старты пройдут на стадионе «Арсенал» уже 18 и 19 мая.

На Центральном стадионе «Арсенал» прошли первые легкоатлетические старты летнего сезона. В соревнованиях, посвященных памяти туляков-заслуженных тренеров России, приняли участие более 200 спортсменов из Тулы и области.

В рамках турнира также прошли соревнования областной Спартакиады учащихся по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе.

Александр Жильцов стал победителем забега на 100 и 200 метров. Эти дистанции он пробежал за 10,9 с и 22,0 с соответственно. Карина Краснова первенствовала в беге на 400 м также с высоким результатом – 56,98 с.

В беге на 200 м Анастасия Волкова показала 25,36 с. Следует также отметить результат Николая Пронина в толкании ядра. Спортсмен подтвердил свой мастерский класс – 17 м 38 см.

Следующие старты пройдут на стадионе «Арсенал» уже 18 и 19 мая. В соревнованиях на первенство Тульской области примут участие сильнейшие легкоатлеты региона.