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В Киреевском районе разыскивают виновника ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевском районе разыскивают виновника ДТП

Неустановленный водитель сбил женщину и скрылся.

16 мая в 16.55 в Киреевском районе в п. Головлинский возле д. № 2 по улице Победы неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом сбил пешехода. 62-летняя женщина переходила проезжую часть справа налево.

Женщину с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

 

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОМВД России по Киреевскому району по телефону 8 (48754) 6−47−48.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +1
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