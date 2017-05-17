В Киреевском районе разыскивают виновника ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 мая в 16.55 в Киреевском районе в п. Головлинский возле д. № 2 по улице Победы неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом сбил пешехода. 62-летняя женщина переходила проезжую часть справа налево.

Женщину с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОМВД России по Киреевскому району по телефону 8 (48754) 6−47−48.