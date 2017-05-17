В Туле откроется выставка «Вокруг натюрморта»

На фото картина Ирины Музыриной.

На ней посетители смогут увидеть картины петербургских художников Ирины Музыриной и Алексея Попова-Правокумского.

18 мая в Выставочном зале открывается выставка петербургских художников Ирины Музыриной и Алексея Попова-Правокумского «Вокруг натюрморта». Выставка продлится до 19 июня.

В день открытия вход свободный.



Алексей Попов-Правокумский.

Алексей Попов-Правокумский обращается к пейзажным мотивам, находя не иссекаемый источник вдохновения в переменчивом состоянии природы, в уютной дачной жизни или же городской суете.



Ирина Музырина.

Ирина Музырина же работает в стиле «штильлебен» (тихая, обыденная жизнь), окружающая среда обитания, буквально завораживает и подпитывает ее творческие поиски. Для нее очень важно передать в своих работах ценность обыденной жизни, как бы опосредовано рассказать историю о чьей-то жизни, демонстрируя, что через натюрморт художник способен рассказать о человеческих переживаниях. Неодушевленные предметы, изображенные на холсте, словно живут своей неспешной, тихой жизнью.

Художники стремятся передать настроение и мироощущение в своих картинах напомнить зрителю о летних прогулках, дачных семейных обедах, вечерних чаепитиях, о сочных арбузах, о фруктах, о цветочных ароматах и красоте комнатных цветов и тому подобного.