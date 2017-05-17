В Новомосковске мужчина украл бутылку водки из супермаркета

В Новомосковске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник вечером за несколько минут до 22.00 (именно до этого времени по закону можно купить алкоголь) украл из супермаркета бутылку водки и скрылся.

Его оперативно задержали полицейские. 30-летний безработный ранее судимый местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».