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В Новомосковске мужчина украл бутылку водки из супермаркета

В Новомосковске мужчина украл бутылку водки из супермаркета

Подозреваемого оперативно задержали полицейские.

В Новомосковске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник вечером за несколько минут до 22.00 (именно до этого времени по закону можно купить алкоголь) украл из супермаркета бутылку водки и скрылся.

Его оперативно задержали полицейские. 30-летний безработный ранее судимый местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 +2
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