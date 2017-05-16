Личность погибшей женщины, найденной в лесу в Тульской области, до сих пор не установили. Фото 18+
Следствие просит помочь в этом.
Напомним, 21 апреля на участке местности в лесном массиве в 1,1 км восточнее поселка Ланьшинский Заокского района вблизи автодороги 70К-151 «Поленово-Митино-Ланьшино» обнаружено тело неизвестной женщины с множественными ранами в области шеи, головы и другими повреждениями на теле.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
До настоящего времени личность погибшей не установлена.
Приметы женщины: на вид 35−40 лет, крупного телосложения, волосы темные.
Была одета: футболка серого цвета, спортивные брюки черного цвета, бюстгальтер розового цвета, трусы черного цвета, носки черного цвета, спортивный кроссовок на левую ногу серого цвета.
Всем кому-либо известна информация о данной женщине, а также обстоятельствах совершенного преступления просьба сообщить по телефонам: 8 (48766)2−31−42 (Ясногорский межрайонный следственный отдел), 8 (4872)36−37−88 (отдел криминалистики следственного управления),
Фото погибшей здесь (18+).