новости
новости
Регистрация
Личность погибшей женщины, найденной в лесу в Тульской области, до сих пор не установили. Фото 18+

Личность погибшей женщины, найденной в лесу в Тульской области, до сих пор не установили. Фото 18+

Следствие просит помочь в этом.

Напомним, 21 апреля на участке местности в лесном массиве в 1,1 км восточнее поселка Ланьшинский Заокского района вблизи автодороги 70К-151 «Поленово-Митино-Ланьшино» обнаружено тело неизвестной женщины с множественными ранами в области шеи, головы и другими повреждениями на теле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

До настоящего времени личность погибшей не установлена.

Приметы женщины: на вид 35−40 лет, крупного телосложения, волосы темные.

Была одета: футболка серого цвета, спортивные брюки черного цвета, бюстгальтер розового цвета, трусы черного цвета, носки черного цвета, спортивный кроссовок на левую ногу серого цвета.

Всем кому-либо известна информация о данной женщине, а также обстоятельствах совершенного преступления просьба сообщить по телефонам: 8 (48766)2−31−42 (Ясногорский межрайонный следственный отдел), 8 (4872)36−37−88 (отдел криминалистики следственного управления), 8 (4872) 32-22-49 (дежурная часть УМВД) либо 02.

Фото погибшей здесь (18+).

Галерея
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 1
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 2
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 3
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 4
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 5
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 6
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 7
Труп женщины в Заокском районе, Фото: 8
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
найден трупустановили личностьследователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячек наградили Почетными знаками «Материнская слава»
Тулячек наградили Почетными знаками «Материнская слава»
В Тульской области гаишники задержали пьяного тракториста
В Тульской области гаишники задержали пьяного тракториста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.