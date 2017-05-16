Личность погибшей женщины, найденной в лесу в Тульской области, до сих пор не установили. Фото 18+

Следствие просит помочь в этом.

Напомним, 21 апреля на участке местности в лесном массиве в 1,1 км восточнее поселка Ланьшинский Заокского района вблизи автодороги 70К-151 «Поленово-Митино-Ланьшино» обнаружено тело неизвестной женщины с множественными ранами в области шеи, головы и другими повреждениями на теле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

До настоящего времени личность погибшей не установлена.

Приметы женщины: на вид 35−40 лет, крупного телосложения, волосы темные.

Была одета: футболка серого цвета, спортивные брюки черного цвета, бюстгальтер розового цвета, трусы черного цвета, носки черного цвета, спортивный кроссовок на левую ногу серого цвета.

Всем кому-либо известна информация о данной женщине, а также обстоятельствах совершенного преступления просьба сообщить по телефонам: 8 (48766)2−31−42 (Ясногорский межрайонный следственный отдел), 8 (4872)36−37−88 (отдел криминалистики следственного управления), 8 (4872) 32-22-49 (дежурная часть УМВД) либо 02.

Фото погибшей здесь (18+).