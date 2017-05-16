В Тульской области гаишники задержали пьяного тракториста
Выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.
В прошедшие выходные дни в Щёкинском районе вечером вблизи одной из деревень сотрудники ГИБДД остановили трактор под управлением 46-летнего жителя этого населённого пункта. Транспортное средство привлекло внимание инспекторов ДПС — траектория его движения представляла опасность для пешеходов и автомобилей.
При проверке выяснилось, что тракторист был за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,64 мг/л).
Ранее он уже подвергался административной ответственности за нетрезвое вождение. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Отметим, что факты повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения выявляются сотрудниками полиции постоянно в различных районах региона, а также на территории областного центра.