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В Тульской области гаишники задержали пьяного тракториста

В Тульской области гаишники задержали пьяного тракториста

Выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.

В прошедшие выходные дни в Щёкинском районе вечером вблизи одной из деревень сотрудники ГИБДД остановили трактор под управлением 46-летнего жителя этого населённого пункта. Транспортное средство привлекло внимание инспекторов ДПС — траектория его движения представляла опасность для пешеходов и автомобилей.

При проверке выяснилось, что тракторист был за рулем в состоянии алкогольного опьянения (0,64 мг/л).

Ранее он уже подвергался административной ответственности за нетрезвое вождение. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сейчас в полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Отметим, что факты повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения выявляются сотрудниками полиции постоянно в различных районах региона, а также на территории областного центра.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 0
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