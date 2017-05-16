Тулячек наградили Почетными знаками «Материнская слава»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Международный день семьи, 15 мая, в здании Дворянского собрания состоялась торжественная церемония вручения Почётных знаков «Материнская слава». Зампредседателя правительства Тульской области Марина Левина зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- Почётный знак «Материнская слава» — это высшая степень признания регионом ваших заслуг в воспитании детей. Приятно, что число таких больших семей у нас растёт. Россия во все времена славилась крепостью семейных устоев. И наша задача сегодня — не просто сохранить эту традицию, но и передать её подрастающему поколению.

Поэтому ваш вдохновляющий пример очень важен для нашей молодёжи. Молодые семьи учатся у вас душевной щедрости, заботе и милосердию.

Сегодня в области 11 тысяч многодетных семей, в них живут более 35,5 тысяч детей. За этими цифрами стоят самоотверженная материнская любовь и отеческая поддержка, отзывчивость и доброта. Пусть в Тульской области будет как можно больше таких крепких семей, больше желанных детей и счастливых родителей.



В этом году награду получили 11 женщин из Богородицкого, Воловского, Киреевского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Чернского районов Тульской области. Так, в семье Валентины Селютиной из Узловского района — 11 детей! За их воспитание Валентина Николаевна награждена «Медалями материнства» 1 и 2 степеней, орденом «Материнская слава» 1, 2 и 3 степеней, орденом «Мать-героиня».



Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов, Валентина Селютина и Марина Левина.



Награды также получили Нина Клевченко и Олеся Морозова из посёлка Бородинский Киреевского района.



Награждение Олеси Морозовой.

Нина Кужаевна Клевченко воспитала 10 детей. Старшей дочери Оксане 39 лет, младшей Нине - 17.



Нина Кужаевна Клевченко из поселка Бородинский Киреевского района воспитала десять детей – семерых сыновей и троих дочерей. В Тулу на церемонию награждения приехала часть семьи Клевченко.



- Бог формирует семью, и Бог дал нам столько детей, сколько нужно, — говорит Нина Клевченко. — У нас очень дружная семья, и вырастить столько человек было несложно. Самое важное — воспитать в детях любовь, чтобы они любили друг друга, любили Бога. Мы живем по заповедям: почитай отца и мать, возлюби ближнего своего как самого себя, не укради, не убий… Все мои дети уже работают, только Ваня и Нина еще учатся.

Я уже бабушка — у меня 11 внуков! Я их всех очень люблю.

По словам Нины Кужаевны, такого сильного волнения она не испытывала давно.

- Для меня это первая награда и целое событие — побывать в таком месте и получить признание. Я желаю всем молодым девушкам не бояться рожать детей. Молитесь, и Бог все вам даст.



Татьяна Ивановна Шуваева из деревни Поповка Чернского района приехала на церемонию награждения со своим мужем и четырьмя сыновьями: двумя Александрами, Романом и Юрием.

Татьяна Шуваева приехала в Дворянское собрание из деревни Поповка Чернского района. Татьяна Ивановна — многодетная мать шестерых сыновей, четверо из них — приёмные. Более 13 лет Татьяна Ивановна занимается воспитанием приёмных детей, за что награждена многочисленными благодарностями и грамотами. Старший сын Александр работает учителем английского языка в школе, самый младший 16-летний Юрий учится в 10 классе.



- Чужих детей для меня нет! Мы никогда не говорим родные и приемные дети, такого различия мы не делаем, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Они все для меня родные, приемные — только по документам. Когда мне предложили взять в семью приемного ребенка, мы с мужем два года думали над этим серьезным шагом. И потом решились. Первым усыновленным ребенком стал Максим, ему тогда было 13 лет. Я сразу почувствовала в нем родную душу, и он уже на следующее утро назвал меня мамой. Самое главное для меня — дать мальчикам образование, чтобы все они были всесторонне развиты, а еще — вырастить их добрыми, честными, справедливыми.

Региональным Почётным знаком поощряются многодетные и приёмные матери, имеющие пять и более детей. Им устанавливаются меры социальной поддержки: единовременная и ежемесячная денежные выплаты на каждого из детей до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. В 2017 году размер выплат составляет 84 102,75 руб. и 1 823,14 руб. соответственно. С момента учреждения награды в 2008 году, Почётного знака удостоены 474 жительницы области.