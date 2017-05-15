В Суворовском районе подросток на мотоцикле въехал в забор

В прошлую пятницу, 12 мая, в 16.30, в селе Рождествено Суворовского района, 16-летний подросток на мотоцикле «Зид Сова» без регистрационных знаков, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в деревянный забор. С различными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В субботу, 13 мая, в 13.50, на 148 километре трассы «Каспий», 66-летний мужчина на «Форде» тоже не справился с управлением – легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и пассажирка машины – 63-летняя женщина, получили неопасные травмы. Вторая пассажирка – пенсионерка 1944 года рождения, скончалась на месте ДТП.

В воскресенье, 14 мая, в 12.50, в Туле, на пересечении улиц Макса Смирнова и Тимирязева, 60-летний мужчина на «Пежо» столкнулся с «Шевроле» под управлением 52-летнего водителя. Последний получил лёгкие травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В тот же день, в 15.30, в деревне Горячкино Щекинского района, на улице Садовой, 26-летний молодой человек, находясь за рулём «Киа», сбил велосипедиста – шестилетнюю девочку. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой на амбулаторное лечение.