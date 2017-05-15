В Новомосковске прошли областные соревнования по рукопашному бою
Побороться за первое место приехали более 200 человек из разных районов области и других регионов России.
В субботу, 13 мая, Новомосковск стал местом проведения сразу двух спортивных событий – кубка Тульской области по рукопашному бою и городского первенства по этому виду спорта.
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Белева, Ефремова, Киреевска, Новомосковска, Советска, Тулы, Щекино, Узловой, Орла, Липецка, а также тульские суворовцы. Кубок Тульской области по рукопашному бою в этом году прошёл впервые.
На открытие соревнований присутствовали: председатель комитета по физической культуре и спорта администрации Новомосковска Николай Ивашков, вице-президент общероссийской федерации рукопашного боя, заслуженный тренер России Вячеслав Дьячков; заместитель начальника полиции города Новомосковска, подполковник Вадим Борисов, заместитель начальника УФСИН России по Тульской области, начальник отдела специального назначения Сергей Исаев и президент Ассоциации развития спортивных единоборств города Новомосковска Виктор Негачев.
В общекомандном зачете областного чемпионата места распределились следующим образом:
- 1 место – команда спортобщества «Динамо» города Новомосковска;
- 2 место – команда УФСИН ОСН «Гриф» по Тульской области;
- 3 место – команда МКУДО «ДЮСШ» города Киреевска.
Первые места в личном зачете заняли:
- Владислав Кодратьев, СК «Локомотив»,Узловая,
- Сулейбан Ахмедов, СК «Патриот», Белев,
- Антон Панютин, УФСИН ОСН «Гриф»,
- Семён Юдин, СШ «Триумф», Тула,
- Василий Родин, СО «Динамо», Новомосковск,
- Вадим Сенькин, МКУДО «ДЮСШ», Киреевск
- Павел Сигутин, СО «Динамо», Новомосковск,
- Александр Паутов, СК «Локомотив», Узловая.
Специальными призами были отмечены: Семён Юдин и Антон Панютин – «За лучшую технику», Павел Сигутин и Артём Калядин – «За волю к победе», Александр Горбунов и Владислав Соловьев – «За самый быстрый бой».
Первые места в открытом первенстве города Новомосковска завоевали:
В возрастной группе 10-11 лет:
- Весовая категория 30 кг. – Руслан Кайтазов, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 33 кг. – Даниил Доволов, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 36 кг. – Игорь Чеканихин, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 39 кг. – Геннадий Седачев, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 42 кг. – Владимир Петров, СШ «Металлург», Тула,
- Весовая категория 46 кг. – Георгий Свядощ, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 50 кг. – Артём Богданов, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 55 кг. – Игорь Халянин, Липецк,
- Весовая категория 55+ кг. – Артём Кузин, ДЮСШ №3 «Витязь», Ефремов.
В возрастной группе 12-13 лет:
- Весовая категория 36 кг. – Руслан Потапов, Орел,
- Весовая категория 39 кг. – Никита Капустин, СШ «Металлург», Тула,
- Весовая категория 42 кг. – Илья Переверзев, СК «Локомотив», Узловая,
- Весовая категория 46 кг. – Руслан Мударисов, СК «Локомотив», Узловая,
- Весовая категория 50 кг. – Сергей Петров, СШ «Металлург», Тула,
- Весовая категория 55 кг. – Владимир Шарапов, СШ «Металлург», Тула,
- Весовая категория 60 кг. – Рудов Николай, курсант ТСВУ,
- Весовая категория 70 кг. – Андрей Черненок, СШ «Металлург», Тула.
В возрастной группе 12-13 лет (девушки):
- Весовая категория 36 кг. – Ангелина Лесникова, СШ «Триумф», Тула,
- Весовая категория 39 кг. – Валерия Стасенко ДЮСШ №3 «Витязь», Ефремов,
- Весовая категория 50 кг. – Лада Пенкина, СШ «Металлург», Тула,
- Весовая категория 60 кг. – Анна Акимова, Новомосковск.
В возрастной группе 14-15 лет:
- Весовая категория 46 кг. – Андрей Иванов, Орел,
- Весовая категория 50 кг. – Андрей Каледин, Белев,
- Весовая категория 55 кг. – Ярослав Улитин, СК «Олимпик», Тула,
- Весовая категория 60 кг. – Кирилл Силенко, Узловая,
- Весовая категория 65 кг. – Владимир Соловьев, Орел,
- Весовая категория 70 кг. – Виктор Бушин, МКУДО «ДЮСШ», Киреевск,
- Весовая категория 75 кг. – Константин Семенов ДЮСШ «Витязь», Ефремов,
- Весовая категория 30 кг. – Данила Кладов СШ «Триумф», Тула.
В возрастной группе 14-15 лет (девушки):
- Весовая категория 55 кг. – Ирина Темченко, СШ «Металлург», Тула.