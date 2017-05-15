В Новомосковске прошли областные соревнования по рукопашному бою

Побороться за первое место приехали более 200 человек из разных районов области и других регионов России.

В субботу, 13 мая, Новомосковск стал местом проведения сразу двух спортивных событий – кубка Тульской области по рукопашному бою и городского первенства по этому виду спорта.

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Белева, Ефремова, Киреевска, Новомосковска, Советска, Тулы, Щекино, Узловой, Орла, Липецка, а также тульские суворовцы. Кубок Тульской области по рукопашному бою в этом году прошёл впервые.

На открытие соревнований присутствовали: председатель комитета по физической культуре и спорта администрации Новомосковска Николай Ивашков, вице-президент общероссийской федерации рукопашного боя, заслуженный тренер России Вячеслав Дьячков; заместитель начальника полиции города Новомосковска, подполковник Вадим Борисов, заместитель начальника УФСИН России по Тульской области, начальник отдела специального назначения Сергей Исаев и президент Ассоциации развития спортивных единоборств города Новомосковска Виктор Негачев.

В общекомандном зачете областного чемпионата места распределились следующим образом:

1 место – команда спортобщества «Динамо» города Новомосковска;

2 место – команда УФСИН ОСН «Гриф» по Тульской области;

3 место – команда МКУДО «ДЮСШ» города Киреевска.

Первые места в личном зачете заняли:

Владислав Кодратьев, СК «Локомотив»,Узловая,

Сулейбан Ахмедов, СК «Патриот», Белев,

Антон Панютин, УФСИН ОСН «Гриф»,

Семён Юдин, СШ «Триумф», Тула,

Василий Родин, СО «Динамо», Новомосковск,

Вадим Сенькин, МКУДО «ДЮСШ», Киреевск

Павел Сигутин, СО «Динамо», Новомосковск,

Александр Паутов, СК «Локомотив», Узловая.

Специальными призами были отмечены: Семён Юдин и Антон Панютин – «За лучшую технику», Павел Сигутин и Артём Калядин – «За волю к победе», Александр Горбунов и Владислав Соловьев – «За самый быстрый бой».

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Первые места в открытом первенстве города Новомосковска завоевали:

В возрастной группе 10-11 лет:

Весовая категория 30 кг. – Руслан Кайтазов, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 33 кг. – Даниил Доволов, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 36 кг. – Игорь Чеканихин, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 39 кг. – Геннадий Седачев, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 42 кг. – Владимир Петров, СШ «Металлург», Тула,

Весовая категория 46 кг. – Георгий Свядощ, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 50 кг. – Артём Богданов, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 55 кг. – Игорь Халянин, Липецк,

Весовая категория 55+ кг. – Артём Кузин, ДЮСШ №3 «Витязь», Ефремов.

В возрастной группе 12-13 лет:

Весовая категория 36 кг. – Руслан Потапов, Орел,

Весовая категория 39 кг. – Никита Капустин, СШ «Металлург», Тула,

Весовая категория 42 кг. – Илья Переверзев, СК «Локомотив», Узловая,

Весовая категория 46 кг. – Руслан Мударисов, СК «Локомотив», Узловая,

Весовая категория 50 кг. – Сергей Петров, СШ «Металлург», Тула,

Весовая категория 55 кг. – Владимир Шарапов, СШ «Металлург», Тула,

Весовая категория 60 кг. – Рудов Николай, курсант ТСВУ,

Весовая категория 70 кг. – Андрей Черненок, СШ «Металлург», Тула.

В возрастной группе 12-13 лет (девушки):

Весовая категория 36 кг. – Ангелина Лесникова, СШ «Триумф», Тула,

Весовая категория 39 кг. – Валерия Стасенко ДЮСШ №3 «Витязь», Ефремов,

Весовая категория 50 кг. – Лада Пенкина, СШ «Металлург», Тула,

Весовая категория 60 кг. – Анна Акимова, Новомосковск.

В возрастной группе 14-15 лет:

Весовая категория 46 кг. – Андрей Иванов, Орел,

Весовая категория 50 кг. – Андрей Каледин, Белев,

Весовая категория 55 кг. – Ярослав Улитин, СК «Олимпик», Тула,

Весовая категория 60 кг. – Кирилл Силенко, Узловая,

Весовая категория 65 кг. – Владимир Соловьев, Орел,

Весовая категория 70 кг. – Виктор Бушин, МКУДО «ДЮСШ», Киреевск,

Весовая категория 75 кг. – Константин Семенов ДЮСШ «Витязь», Ефремов,

Весовая категория 30 кг. – Данила Кладов СШ «Триумф», Тула.

В возрастной группе 14-15 лет (девушки):