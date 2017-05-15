В Туле привели в порядок более ста мусорных контейнерных площадок

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Согласно нормативным документам, контейнерная площадка должна быть огорожена, иметь твердое покрытие, а также информационную табличку с указанием графика вывоза мусора и контактов организации, обслуживающей территорию.

Всего в Туле находятся 293 контейнерные площадки. Как сообщает администрация города, полностью соответствует требованиям Правил благоустройства лишь 141 из них. Благоустройство ещё 91 площадки будет проведено до 1 июля – соответствующие графики уже подготовлены.

По результатам проверок инспекторами управления по административно-техническому надзору, 61 контейнерная площадка не соответствует предъявляемым требованиям. В отношении содержащих эти площадки управляющих компаний проводится административная работа. За это нарушение предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для должностных и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц.