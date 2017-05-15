новости
новости
Регистрация
В Туле привели в порядок более ста мусорных контейнерных площадок
Фото: tula.ru

В Туле привели в порядок более ста мусорных контейнерных площадок

Работы проводились в соответствии с требованиями действующих городских Правил благоустройства.

Согласно нормативным документам, контейнерная площадка должна быть огорожена, иметь твердое покрытие, а также информационную табличку с указанием графика вывоза мусора и контактов организации, обслуживающей территорию.

Всего в Туле находятся 293 контейнерные площадки. Как сообщает администрация города, полностью соответствует требованиям Правил благоустройства лишь 141 из них. Благоустройство ещё 91 площадки будет проведено до 1 июля – соответствующие графики уже подготовлены.

По результатам проверок инспекторами управления по административно-техническому надзору, 61 контейнерная площадка не соответствует предъявляемым требованиям. В отношении содержащих эти площадки управляющих компаний проводится административная работа. За это нарушение предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для должностных и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц.

Сообщить о необходимости вывоза бытового мусора с контейнерных площадок можно, отправив смс-сообщение на короткий номер: 3434.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:10 0
Другие статьи по темам
Событие
контейнерные площадкиблагоустройствоправила благоустройстваадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 мая
Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 мая
В Суворовском районе подросток на мотоцикле въехал в забор
В Суворовском районе подросток на мотоцикле въехал в забор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.