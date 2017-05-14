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В Тулу прибыл «Факел Победы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тулу прибыл «Факел Победы»

Это патриотическая акция.

13 мая Тулу посетили участники VI патриотической экспедиции «Факел Победы». В наш город прибыла делегация из Москвы.

В числе гостей — ветераны сухопутных войск, ветераны Краснознамённого Черноморского флота, чемпионы и призёры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта, побывавшие в этом году в Севастополе и Мурманске.

На площади Победы состоялась торжественная встреча участников экспедиции. В Тулу они привезли памятные кубки в знак боевого и спортивного братства и капсулы с землей из городов-героев, в которых участники побывали ранее — из Севастополя, Мурманска и Москвы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, позже в Тульском суворовском военном училище прошел товарищеский хоккейный матч между командой суворовцев и детской хоккейной командой «Тропик».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:56 0
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