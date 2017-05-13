Ночью в Туле сгорел жилой дом

С огнем боролись тринадцать сотрудников МЧС и пять единиц техники.

В ночь на 13 мая 2017 года в с. Медведки в Туле сгорел жилой дом и сарай. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения -112» в 01.40.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. Пожарные приступили к ликвидации горения в 01.55. Спустя пять минут с огнем удалось справиться.

В результате происшествия у дома сгорела и обрушилась кровля, огонь полностью уничтожил террасу, выгорел сарай. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единицы техники. Причина пожара устанавливается.