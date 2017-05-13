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Погибший в Болохово мужчина, предположительно, совершил самоубийство

Погибший в Болохово мужчина, предположительно, совершил самоубийство

Предполагается, что он привел в действие самодельное взрывное устройство.

Myslo уже писал о том, что около 00.30 13 мая в жилом доме на ул. Соловцова в Болохово прогремел взрыв. 

Взрывной волной в подъезде выбило стекло. На лестничной площадке между четвертым и пятым этажом жители дома обнаружили тело своего 34-летнего соседа. У мужчины отсутствовала четверть головы от глаза до уха. Стены в подъезде были в крови и фрагментах тела.

В полиции подтвердили факт происшествия. 

Как удалось узнать Myslo, следователи предполагают, что мужчина сам решил свести счеты с жизнью.

По одной из версий, он воспользовался самодельным взрывным устройством, которое находилось в шапке. 

Известно также, что молодой человек ранее участвовал в военных действиях в Чечне, и уже неоднократно пытался покончить с собой. Мужчина также злоупотреблял алкогольными напитками. 

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка. 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 10:27 0
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