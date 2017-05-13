Погибший в Болохово мужчина, предположительно, совершил самоубийство

Предполагается, что он привел в действие самодельное взрывное устройство.

Myslo уже писал о том, что около 00.30 13 мая в жилом доме на ул. Соловцова в Болохово прогремел взрыв.

Взрывной волной в подъезде выбило стекло. На лестничной площадке между четвертым и пятым этажом жители дома обнаружили тело своего 34-летнего соседа. У мужчины отсутствовала четверть головы от глаза до уха. Стены в подъезде были в крови и фрагментах тела.

В полиции подтвердили факт происшествия.

Как удалось узнать Myslo, следователи предполагают, что мужчина сам решил свести счеты с жизнью.

По одной из версий, он воспользовался самодельным взрывным устройством, которое находилось в шапке.

Известно также, что молодой человек ранее участвовал в военных действиях в Чечне, и уже неоднократно пытался покончить с собой. Мужчина также злоупотреблял алкогольными напитками.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.