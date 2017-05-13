В Пролетарском районе Тулы сажают Аллею Доброты - 3

Команда «Слободы» и Myslo и наши дорогие пользователи собрались вместе, чтобы благоустроить сквер на ул. Баженова.

У сотрудников и пользователей Myslo утро 13 мая началось активно! Ровно в 10 утра стартовала акция по созданию третьей Аллеи Доброты. 35 молодых елочек появятся в сквере на ул. Баженова вокруг детской площадки рядом с Щегловским монастырем.

Правда ёлочки немного задержались в пути, поэтому сама посадка началась около 11.00.

Следить за ней онлайн можно в нашей онлайн-трансляции в группе Myslo ВКонтакте.

Для тех, кому не удалось присоединиться к созданию новой Аллеи, делимся первыми фотографиями.