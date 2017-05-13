новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе Тулы сажают Аллею Доброты - 3

В Пролетарском районе Тулы сажают Аллею Доброты - 3

Команда «Слободы» и Myslo и наши дорогие пользователи собрались вместе, чтобы благоустроить сквер на ул. Баженова.

У сотрудников и пользователей Myslo утро 13 мая началось активно! Ровно в 10 утра стартовала акция по созданию третьей Аллеи Доброты. 35 молодых елочек появятся в сквере на ул. Баженова вокруг детской площадки рядом с Щегловским монастырем. 

Правда ёлочки немного задержались в пути, поэтому сама посадка началась около 11.00. 

Следить за ней онлайн можно в нашей онлайн-трансляции в группе Myslo ВКонтакте.

Для тех, кому не удалось присоединиться к созданию новой Аллеи, делимся первыми фотографиями. 

 

Чуть позже на Myslo будет большой фоторепортаж и подробный отчет о встрече.

сегодня, в 11:51 +10
Другие статьи по темам
Событие
Аллея Доброты
Место
ТулаПролетарский районулица Баженова
Прочее
посадка деревьевредакция СлободыСлободаMyslo

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью в Туле сгорел жилой дом
Ночью в Туле сгорел жилой дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.