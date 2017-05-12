Серьезное ДТП на М-2: столкнулись две фуры

Фото УГИБДД по Тульской области.

Серьезное ДТП произошло 11 мая в 18.30 на 135 км М-2 «Крым». Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, грузовик «Мерседес Бенц», под управлением 38-летнего водителя, врезался в попутный МАН с полуприцепом. От удара первая фура опрокинулась.

В аварии пострадал 38-летний водитель «Мерседеса». Мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.