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Серьезное ДТП на М-2: столкнулись две фуры
Фото УГИБДД по Тульской области.

Серьезное ДТП на М-2: столкнулись две фуры

В аварии пострадал 38-летний мужчина.

Серьезное ДТП произошло 11 мая в 18.30 на 135 км М-2 «Крым». Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, грузовик «Мерседес Бенц», под управлением 38-летнего водителя, врезался в попутный МАН с полуприцепом. От удара первая фура опрокинулась. 

В аварии пострадал 38-летний водитель «Мерседеса». Мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 0
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