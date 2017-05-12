19 мая в Туле распродадут имущество должников

В Туле распродадут имущество должников, которое арестовывают судебные приставы. УФССП России по Тульской области передает арестованную собственность на реализацию в Росимущество.

Как сообщает пресс-служба УФСПП по Тульской области, ближайшие торги в виде аукциона состоятся 19 мая в 10.00 по адресу на ул. Сойфера, 16.

На торги выставлено недвижимое незаложенное имущество на сумму 198 млн 206 тыс. рублей (оборудование).

Обратите внимание, что теперь на на официальном сайте судебных приставов во вкладке «Проведение торгов по продаже арестованного имущества» размещен не только список имущества, которое передано на реализацию, но и фотографии.