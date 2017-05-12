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Тулячка Офелия Маргарян снова стала лучшей на соревнованиях по кикбоксингу

Тулячка Офелия Маргарян снова стала лучшей на соревнованиях по кикбоксингу

Спортсменка добыла золотую медаль в разделе фулл-контакт с лоу-киком.

С 8 по 13 мая в Калининграде прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. Более 300 сильнейших участников приехали на соревнования из разных регионов страны.

Спортсмены тульской областной Федерации кикбоксинга и спортивной школы «Восток» приняли участие и показали отличные результаты.

Победительницей стала Офелия Маргарян.

Наталья Бабинцева и Сергей Абрамов стали бронзовыми призерами. Спортсменов к соревнованиям подготовил Абдул Малаалиев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 +1
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