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Поиск пропавшего мальчика в Липецке: нужны добровольцы из Тулы

Поиск пропавшего мальчика в Липецке: нужны добровольцы из Тулы

Четырехлетний Артём Перфилов пропал 7 мая.

В Липецкой области продолжаются поиски пропавшего мальчика. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» набирают добровольцев из нашего региона.

Если вы готовы помочь в поисках ребенка, пишите в группу ВКонтакте или звоните по телефону 8−800−700−54−52.

Напомним, четырехлетний Артём Перфилов пропал днем 7 мая в селе Солдатское Тербунского района. Мальчик играл в песке напротив дома со старшим братом. В какой-то момент тот выпустил младшего из поля зрения, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
 
Малыша ищут более 200 человек — это полицейские, местные жители, волонтеры, спасатели МЧС и спецтехника. Силами водолазов обследовано дно пруда, находящегося недалеко от места жительства пропавшего мальчика. В настоящее время рассматривается техническая возможность спуска воды из водоема.
 

По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +1
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