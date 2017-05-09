Поиск пропавшего мальчика в Липецке: нужны добровольцы из Тулы

В Липецкой области продолжаются поиски пропавшего мальчика. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» набирают добровольцев из нашего региона.

Если вы готовы помочь в поисках ребенка, пишите в группу ВКонтакте или звоните по телефону 8−800−700−54−52.

Напомним, четырехлетний Артём Перфилов пропал днем 7 мая в селе Солдатское Тербунского района. Мальчик играл в песке напротив дома со старшим братом. В какой-то момент тот выпустил младшего из поля зрения, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Малыша ищут более 200 человек — это полицейские, местные жители, волонтеры, спасатели МЧС и спецтехника. Силами водолазов обследовано дно пруда, находящегося недалеко от места жительства пропавшего мальчика. В настоящее время рассматривается техническая возможность спуска воды из водоема.