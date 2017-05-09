Тулячки выступили на «Российских вечерах в Италии»

Фото организаторов.

В итальянском Пезаро прошел фестиваль-конкурс «Российские вечера в Италии». Более 300 участников из Италии, России, Узбекистана, Польши, Словакии, Швейцарии, Украины демонстрировали свое искусство в различных номинациях — от инструментальной музыки, классических вокала и балета до джаза и фольклора. В программу фестиваля были включены также живопись и художественная фотография.

Идея «Вечеров» возникла в 2014 году у бывшего тогда Почетным консулом Российской Федерации в итальянском регионе Марке (сегодня он — пожизненный Почетный консул РФ) профессора Армандо Джинези, искусствоведа, специалиста по живописи. Возникла сразу после введения антироссийских санкций.

– Простые люди во всем мире, и Италия с Россией здесь не исключение, стремятся к миру, — говорит нынешний Почетный консул России в регионе Марке Марко Джинези. — Поэтому правильно было бы показать это стремление самым понятным способом — через искусство. В том числе и через народное искусство, традиции, фольклор — все, что можно считать основой, истоками искусства профессионального.

Надо ли говорить, что инициатива получила развитие. Первый фестиваль «Российские вечера в Италии» с успехом прошел весной прошлого года в Габичче Маре, затем наступила очередь «Итальянских вечеров в России» — их в декабре принимала Тула. Принимала щедро и с любовью: при поддержке правительства области и министерства культуры фестивалю выделили лучшие концертные, сценические и выставочные площадки города-героя, организовали знакомство с тульскими достопримечательностями. Не оплошала и публика: на открытие и итоговый Гала-концерт лауреатов выстроились очереди желающих, благо вход был бесплатным.



Фестиваль в Туле в 2016 году.

Фестиваль «Российские вечера в Италии – 2017», организованный культурной ассоциацией «Festival&Contest», прошел в Пезаро, на родине композитора Джоаккино Россини, в театре его имени при содействии Почетного консульства России в Марке, информационной поддержке Альянса руководителей региональных СМИ, под патронатом министерств культуры Российской Федерации и Итальянской Республики.

«Российские вечера в Италии», равно как и «Итальянские вечера в России» — проводятся на самой демократичной основе. Это и широчайший спектр номинаций, и сам подбор участников, носящий заявительный характер. Поэтому в фестивале принимают участие наряду с профессионалами учащиеся музыкальных школ, студенты профильных колледжей и училищ и даже самодеятельные таланты. К чести последних надо сказать, что они не теряются на общем фоне — в Туле Гран-при завоевала фолк-группа «Сударушка» из Нарофоминского района Московской области, а в Пезаро фаворитом стала также русская фольклорная группа «Девчата» из… Словакии. А «Сударушка» получила диплом лауреата первой степени.

Особо надо сказать о балетных школах — они в Пезаро были представлены во множестве. Практически все — итальянские, исключение одно: Гузель Усманова-Гобе привезла свою ученицу Сару Гимаеву, ставшую лауреатом «Вечеров». Привезла из Швейцарии, где живет много лет. Гузель — бывшая балерина, вышедшая замуж за музыканта. Почему бывшая?

– У меня трое детей, — смеется невысокая хрупкая женщина с лучистыми глазами. — И балетная школа «Танцуй, как Нуриев». Считаю, что мы должны передать наши балетные традиции детям, сделать все, чтобы они запомнили имена и достижения наших великих танцоров.

Заботится Гузель не только о великих. Каждый год она проводит Сабантуй в Швейцарии. Говорит, праздник пользуется необыкновенным успехом. Оказывается можно нести в мир традиции своего народа без крови и боли… К слову, и на фестивале Гузель танцевала народный башкирский танец.

Одним из лауреатов конкурса стала балетная школа с также говорящим названием «Майя Плисецкая». А уж то, что фамилии руководителей школ и балетмейстеров почти все сплошь — русские, и говорить нечего.

– Кто-то может упрекнуть нас в дилетантизме, — предположил пожизненный Почетный консул РФ в регионе Марке профессор Армандо Джинези на открытии выставки живописных и фоторабот. — Но я специально интересовался значением этого слова. Если вникнуть поглубже, то поймешь, что дилетант — это человек, которые делает что-либо с удовольствием, точнее для удовольствия. Поэтому мы — за такой дилетантизм. За то, чтобы люди искусства выражали свои эмоции, получали удовлетворение не столько от гонорара, сколько от творческого процесса.

Быть может, именно благодаря дилетантизму в понимании профессора Джинези, заключительный Гала-концерт фестиваля получился ярким и эмоциональным. И театр Россини, увы, не смог вместить всех желающих увидеть это впечатляющее шоу.

– Мы поражены форматом действа, — заявил Джанфранко Мариотти, директор знаменитого на весь мир «Россини Опера Фестиваля», который проводится в Пезаро в августе. — 1 мая люди обычно уезжают за город и на полный зал рассчитывать трудно, а тут — аншлаг и полный восторг. Это успех нашего города. Не исключаю, что в таком фестивале в Пезаро, в Туле могут принять участие и студенты консерватории Дж. Россини, будущие лауреаты «Россини Опера Фестиваля».

Тулу на «Российских вечерах в Италии» представляли студентки колледжа искусств им. Даргомыжского.

Семейство Буровых приехало почти в половинном составе: гитаристка Анастасия и ее двенадцатилетняя сестра Анна («Я — народница!», — так отрекомендовалась барышня) стали лауреатами конкурса, получив дипломы второй степени. Болеть за них приехала вместе со всеми сестра Мария. Еще одна Мария — Грошева — также стала лауреатом в паре с Анастасией. Успешно выступила в номинации «академический вокал» и старшекурсница колледжа Эрика Бигони.

Девчонки трезво оценивают и свои результаты, и свои нынешние возможности. Понимают, что надо учиться дальше. А пока готовы хоть каждый сезон блистать на сцене и российских и итальянских «Вечеров». Это тоже опыт, да еще какой!

Министерство культуры Тульской области уже подтвердило свою готовность провести в декабре «Итальянские вечера в России» в Туле. В Пезаро не приехала министр культуры Татьяна Рыбкина — докладывала на совещании в Омске о строительстве сельских домов культуры.

Тем временем обладатель Гран-при фестиваля в Туле фольклорная группа «Сударушка» из Петровского сельского ДК в Подмосковье убедительно доказала на итальянской сцене, что сельская культура — это не только стены.