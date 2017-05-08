Туляков просят помочь в поиске четырехлетнего мальчика из Липецка

В правоохранительные органы после безуспешных поисков обратились родители мальчика. По факту безвестного исчезновения ребенка следователи проводят доследственную проверку.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрошены родственники пропавшего малыша. Водолазы обследуют дно пруда, находящегося в тридцати метрах от дома, где живет семья мальчика.

В поисках задействованы волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добровольцев не хватает, поэтому за помощью обратились к тулякам — нужны водители!