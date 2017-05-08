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Туляков просят помочь в поиске четырехлетнего мальчика из Липецка

Туляков просят помочь в поиске четырехлетнего мальчика из Липецка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят водителей подключиться к розыску малыша.

В Липецкой области второй день ищут пропавшего малолетнего ребенка, сообщает «Российская газета». Ребенок пропал днем 7 мая в селе Солдатское Тербунского района. Мальчик играл в песке напротив дома со старшим братом. В какой-то момент тот выпустил младшего из поля зрения, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
 
В правоохранительные органы после безуспешных поисков обратились родители мальчика. По факту безвестного исчезновения ребенка следователи проводят доследственную проверку.
 

Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрошены родственники пропавшего малыша. Водолазы обследуют дно пруда, находящегося в тридцати метрах от дома, где живет семья мальчика.

В поисках задействованы волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добровольцев не хватает, поэтому за помощью обратились к тулякам — нужны водители!

Если вы готовы помочь в поисках ребенка, пишите в группу ВКонтакте или звоните по телефону 8 (903)840−22−50.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 0
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