В УМВД России по Тульской области произошли кадровые перестановки

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Управлении МВД России по Тульской области назначены новые руководители в различные службы и подразделения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальником оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД назначен полковник полиции Олег Моисеев. Ранее он занимал должность заместителя начальника ОРЧ (СБ).

Начальником отдела полиции «Советский» г.Тулы стал подполковник полиции Александр Афанасьев, прежде руководивший отделом МВД России по Венёвскому району.

А отдел МВД России по Венёвскому району возглавил подполковник полиции Владимир Шефер, ранее занимавший должность заместителя начальника ОМВД – начальника полиции.