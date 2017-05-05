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«Катюша» возглавит парад военной техники в Туле
Фото: НПО "Сплав".

«Катюша» возглавит парад военной техники в Туле

Следом за ветераном реактивной артиллерии на параде пойдут реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч».

В Туле парад Победы возглавит легендарная «катюша». Как сообщает пресс-служба НПО «Сплав», за рулем будет начальник цеха № 15 Сергей Кирильцев. Именно этот цех занимался расконсервацией БМ-13, установленной на постаменте в Пролетарском округе.

В машине установили двигатель, карбюратор, трамблер, стартер, генератор, топливный бак, расклепали кабину, поставили лобовое стекло и фары. До этого специалисты транспортного цеха производства № 2 сделали косметический ремонт боевой машины: зашпаклевали и покрасили кузов и артиллерийскую установку, восстановили капот.

Тульская «Катюша» имеет реальную боевую историю — она участвовала в обороне Смоленска. Сейчас на территории стран СНГ сохранилось чуть более двадцати экземпляров БМ-13, в том числе тульский. На постамент его поставили в 1980 году.

Открывать Парад Победы в Туле «катюша» будет уже во второй раз.

Впервые она сошла с постамента в 2015 году. Тогда к юбилейному параду ее также готовили на НПО «Сплав».

Следом за ветераном реактивной артиллерии на параде пойдут реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч». Всего на параде «Сплав» представит семь единиц техники.

Напомним, что в марте 2017 года «катюшу» сняли с постамента для реставрации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:27 +2
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