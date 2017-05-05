Туляки 4 месяца просили полицию достать из квартиры труп соседа

Фото Алексея Пирязева.

Пока жители обрывали телефоны 02, в нехорошей квартире разлагалось тело, а на кухне горела газовая конфорка.

Последний раз своего соседа Николая жители одного из домов квартала Малые Гончары видели живым в первых числах января. А потом 40-летний мужчина куда-то пропал. Николай жил один, выпивал, нигде не работал.

Соседи забили тревогу в начале февраля, когда по квартирам старенькой «хрущевки» начал разноситься характерный смрад.

– У Николая квартира №10, я живу в 11-й, – рассказывает пенсионер Михаил Орехов. – Наши с Николаем квартиры граничат санузлами. Основной запах шел, конечно, оттуда. Жена сразу же позвонила в полицию.



Михаил Орехов.

– Полиция приехала, но почему-то никакого запаха не учуяла, – рассказывает супруга Михаила Орехова, Раиса Ивановна. – Так и уехали ни с чем.

Со временем запах становился все сильнее. Пришлось снова звонить 02. Жители вызывали полицию и в марте, и в апреле... И всякий раз, по словам туляков, приехавшая бригада «не находила оснований» вскрыть дверь нехорошей квартиры.



Злополучный дом.

На место направляли и местного участкового Михаила Абросимова.

– Он приехал, понюхал, сказал, что ничем не пахнет! – говорит Раиса Ивановна. – Мы очень возмутились! Такое впечатление, будто нам заняться нечем, как вызывать полицию то и дело и врать про трупный запах! А нам уже дышать было буквально нечем в своих квартирах. Муж заклеил все вытяжные отверстия в санузле, а оттуда уже поползли тараканы и прочая нечисть...

Смрад чувствовали и жильцы других квартир, а полицейские почему-то нет. По словам заявителей, в один из приездов какой-то майор все-таки сказал, что из квартиры действительно пахнет разложением. К слову, запах этот довольно специфический, и уж полиция точно должна была его распознать. Однако после этого заявления наряд уехал, и квартиру снова никто не стал вскрывать.

– Отговорки-то были разные все время, – говорят жильцы. – Кто-то утверждал, что пока нет заявления о пропаже человека, дверь ломать нельзя. Другой говорил, мол, «вот сейчас вызовем МЧС, а там ничего, кто будет платить за вызов?».

И каждый раз полицейские опрашивали заявителей, кропотливо записывали все их данные (возраст, семейное положение, место работы и прочая, прочая). И уезжали, оставляя несчастных людей соседствовать с гниющими останками.

Между тем ящик квартиры №10 переполнялся бумажной рекламой и квитанциями, его явно никто не опустошал. Не заглянул туда и участковый.

Прошел март, апрель. Терпение жителей лопнуло. 1 мая они в очередной раз вызвали полицейских и приехавшему наряду клятвенно пообещали названивать по телефону 02 ежедневно и ежечасно, пока квартиру соседа не вскроют. То ли это возымело действие, то ли офицеры действительно почувствовали нехороший запах, но – свершилось.

2 мая злосчастную дверь наконец-то взломали с помощью сотрудников МЧС.

Как и ожидалось, в квартире нашли полуразложившийся труп соседа. Говорят, еле собрали, чтобы вынести (жители побоялись даже выходить в подъезд во время этого мероприятия). Получается, что труп пролежал в закрытой квартире как минимум четыре месяца!

И все это время на кухне горела газовая конфорка. А что было бы, если бы ветер ее задул и газ заполнил жилище?!

Когда узнали про конфорку, сосед с верхнего этажа наконец, догадался, откуда у него всю зиму «теплые полы»!

Квартиру опечатали. Сейчас жильцы пытаются выяснить, кто возьмется за санитарную обработку квартиры после всего этого ужаса.

– Квартирка-то будто как проклятая, – говорит Михаил Орехов. – Когда три года назад умерла мать Николая, ее тело тоже пролежало около недели. И вот история повторилась.

За комментарием редакция Myslo обратилась в УМВД по Тульской области. Руководитель пресс-службы Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев – В настоящее время по факту обращения к нам редакции Myslo проводится проверка. В ходе нее будет проверена достоверность сведений, изложенных жильцами. В случае, если будут выявлены нарушения со стороны работников полиции, виновные будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Также Андрей Ярцев напомнил тулякам о существовании телефона доверия областного УМВД. Если туляки считают, что в ходе общения с полицией их права были нарушены, они могут позвонить по телефону доверия 32-22-85.

Myslo следит за развитием событий.