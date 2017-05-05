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Полтысячи деревьев высадят на территории мемориала «Защитникам неба Отечества»

Полтысячи деревьев высадят на территории мемориала «Защитникам неба Отечества»

8 мая на территории мемориального комплекса состоится высадка «Аллеи Славы».

8 мая в 9.30 на территории мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» состоится высадка «Аллеи Славы». 

На территории комплекса будет высажено 100 туй и 400 кленов.

 

В этом году российские города приняли участие в социальной акции «Аллея Славы», приуроченной ко Дню Победы.

Организатором выступил питомник растений «Экоплант». Активисты запланировали высадить 9 000 бесплатных саженцев в пятнадцати городах страны. Перечень городов, в которых проходит высадка деревьев, определялся жителями в ходе голосования на сайте.

Город-герой Тула вошел в число победителей акции «Аллея Славы» и занял 4 место в подгруппе городов с численностью населения более 500 тысяч человек.

В мероприятии примет участие глава администрации города Тулы Евгений Авилов. В работах также примут участие волонтеры города.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:17 +3
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