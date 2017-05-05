Полтысячи деревьев высадят на территории мемориала «Защитникам неба Отечества»

8 мая в 9.30 на территории мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» состоится высадка «Аллеи Славы».

На территории комплекса будет высажено 100 туй и 400 кленов.

В этом году российские города приняли участие в социальной акции «Аллея Славы», приуроченной ко Дню Победы.

Организатором выступил питомник растений «Экоплант». Активисты запланировали высадить 9 000 бесплатных саженцев в пятнадцати городах страны. Перечень городов, в которых проходит высадка деревьев, определялся жителями в ходе голосования на сайте.

Город-герой Тула вошел в число победителей акции «Аллея Славы» и занял 4 место в подгруппе городов с численностью населения более 500 тысяч человек.

В мероприятии примет участие глава администрации города Тулы Евгений Авилов. В работах также примут участие волонтеры города.