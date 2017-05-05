В кинотеатрах Тульской области бесплатно покажут фильм «Три дня до весны»
Публикуем список кинотеатров.
8 мая в 12.00 в Тульской области пройдет акция, организованная при участии киностудии «Ленфильм». В муниципальных 3D-кинозалах туляки смогут бесплатно посмотреть военный детектив «Три дня до весны», который выйдет в широкий прокат 4 мая.
Адреса кинотеатров:
|
№
|
МО
|
Наименование, адрес
учреждения
|
1
|
Богородицкий
|
МБУ ПМЦ «Азимут» (Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Азимут»
Тульская обл, Богородицкий р-н, Богородицк г, Коммунаров 91,
|
2
|
Веневский
|
МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
Тульская обл, Веневский р-н, Венев г, Володарского 11
|
3
|
Кимовский
|
МКУК «Передвижной центр культуры и досуга»
Тульская область, г.Кимовск, ул.Октябрьская, 19
|
4
|
Суворовский
|
МБУК «Центр культуры, досуга и кино»
Тульская область г. Суворов Дворцовая площадь д. 1
|
5
|
Узловский
|
МБУК Молодежный Любительский Театр
Узловая, Ленина площадь, 2
|
6
|
Щекинский
|
МБУК «Городской Дворец культуры»
Тульская обл, г.Щекино, ул.Ленина, д.15
|
7
|
Заокский
|
МБУК «Заокский районный культурно-досуговый центр»
Тульская обл, Заокский р-н, Заокский рп, Поленова, 17
|
8
|
Куркино
|
МУК Куркинский районный центр культуры и библиотечного обслуживания
Тульская обл, Куркинский р-н, Куркино рп, Октябрьская, 41А
|
9
|
Плавск
|
МБУ «Городской дом культуры»
Тульская область, г. Плавск, ул. Орлова, д. 11
|
10
|
Ефремов
|
МБУК «Ефремовский районный дом культуры «Химик»»
Тульская обл, г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.48 (2 зала)
|
11
|
Белев
|
МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма»
г. Белев, ул. Советская, д. 34
|
12
|
Донской
|
МБУК «Дом культуры имени Молодцова»
город Донской, микрорайон Центральный, улица Октябрьская, дом 91
|
13
|
Дубна
|
МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
Дубенский район, п.Дубна, ул.Фрунзе, д.2а
|
14
|
Киреевск
|
МБУК «Киреевский городской Дом культуры»
г. Киреевск, ул. Ленина 19
|
15
|
Ясногорск
|
МБУ «Центр традиционной народной культуры «Родина»
Ясногорский район, город Ясногорск, улица П. Смидовича, дом 4
|
16
|
Теплое
|
МБУК «Межпоселенческий Дом культуры МО Тепло-Огаревский район»
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, д. 40