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В кинотеатрах Тульской области бесплатно покажут фильм «Три дня до весны»

В кинотеатрах Тульской области бесплатно покажут фильм «Три дня до весны»

Публикуем список кинотеатров.

8 мая в 12.00 в Тульской области  пройдет акция, организованная при участии киностудии «Ленфильм». В муниципальных 3D-кинозалах туляки смогут бесплатно посмотреть военный детектив «Три дня до весны», который выйдет в широкий прокат 4 мая.

Адреса кинотеатров:

МО

Наименование, адрес

учреждения

1

Богородицкий

МБУ ПМЦ «Азимут» (Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Азимут»

Тульская обл, Богородицкий р-н, Богородицк г, Коммунаров 91,

2

Веневский

МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»

Тульская обл, Веневский р-н, Венев г, Володарского 11

3

Кимовский

МКУК «Передвижной центр культуры и досуга»

Тульская область, г.Кимовск, ул.Октябрьская, 19

4

Суворовский

МБУК «Центр культуры, досуга и кино»

Тульская область г. Суворов Дворцовая площадь д. 1

5

Узловский

МБУК Молодежный Любительский Театр

Узловая, Ленина площадь, 2

6

Щекинский

МБУК «Городской Дворец культуры»

Тульская обл, г.Щекино, ул.Ленина, д.15

7

Заокский

МБУК «Заокский районный культурно-досуговый центр»

Тульская обл, Заокский р-н, Заокский рп, Поленова, 17

8

Куркино

МУК Куркинский районный центр культуры и библиотечного обслуживания

Тульская обл, Куркинский р-н, Куркино рп, Октябрьская, 41А

9

Плавск

МБУ «Городской дом культуры»

Тульская область, г. Плавск, ул. Орлова, д. 11

10

Ефремов

МБУК «Ефремовский районный дом культуры «Химик»»

Тульская обл, г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.48 (2 зала)

11

Белев

МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма»

г. Белев, ул. Советская, д. 34

12

Донской

МБУК «Дом культуры имени Молодцова»

город Донской, микрорайон Центральный, улица Октябрьская, дом 91

13

Дубна

МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

Дубенский район, п.Дубна, ул.Фрунзе, д.2а

14

Киреевск

МБУК «Киреевский городской Дом культуры»

г. Киреевск, ул. Ленина 19

15

Ясногорск

МБУ «Центр традиционной народной культуры «Родина»

Ясногорский район, город Ясногорск, улица П. Смидовича, дом 4

16

Теплое

МБУК «Межпоселенческий Дом культуры МО Тепло-Огаревский район»

Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, д. 40

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +1
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