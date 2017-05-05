В кинотеатрах Тульской области бесплатно покажут фильм «Три дня до весны»

8 мая в 12.00 в Тульской области пройдет акция, организованная при участии киностудии «Ленфильм». В муниципальных 3D-кинозалах туляки смогут бесплатно посмотреть военный детектив «Три дня до весны», который выйдет в широкий прокат 4 мая.

Адреса кинотеатров: