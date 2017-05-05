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В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за погоды
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

В нашем регионе высокая пожароопасность.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности. По информации Гидрометцентра, в нашем регионе установилась высокая пожароопасность. 

Напомним, что с 8 по 22 мая в нашей области вводится особый противопожарный режим. 

Для обеспечения особого противопожарного режима действуют дополнительные требования пожарной безопасности:

  • запрещен въезд в леса;
  • запрещено разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах.

Большинство возгораний легко предотвратить. Главное — не нарушать установленные правила противопожарного режима.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются вдвое:

  • на граждан- от 2 000 до 4 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

Помните, что причиной серьезных пожаров может стать сжигание мусора и сухой травы!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 0
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