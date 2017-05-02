В Ясногорске нашли труп жителя Подольска, пропавшего в апреле

30 апреля на участке местности вблизи деревни Горшково Ясногорского района Тульской области местные жители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

В ходе следствия было установлено: погибший является 37-летним жителем Подольска Московской области, считавшимся без вести пропавшим.

Ранее следственными органами СК РФ по Московской области сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения 37-летнего Сергея Алексеева, который 11 апреля 2017 года на личном автомобиле «Шевролет-Нива» уехал из дома в Подольске в неизвестном направлении.

Следователи Ясногорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».