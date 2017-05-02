новости
новости
Регистрация
В Ясногорске нашли труп жителя Подольска, пропавшего в апреле

В Ясногорске нашли труп жителя Подольска, пропавшего в апреле

У следствия есть причины предполагать, что мужчина был убит.

30 апреля на участке местности вблизи деревни Горшково Ясногорского района Тульской области местные жители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

В ходе следствия было установлено: погибший является 37-летним жителем Подольска Московской области, считавшимся без вести пропавшим.

Ранее следственными органами СК РФ по Московской области сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения 37-летнего Сергея Алексеева, который 11 апреля 2017 года на личном автомобиле «Шевролет-Нива» уехал из дома в Подольске в неизвестном направлении.

Следователи Ясногорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
 
 

 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 15:27 0
Другие статьи по темам
Событие
найдено тело
Место
Тульская областьЯсногорскПодольск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские гимнастки привезли награды с турнира в Белгороде
Тульские гимнастки привезли награды с турнира в Белгороде
В Ефремове 4-летний мальчик ушел из дома
В Ефремове 4-летний мальчик ушел из дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика