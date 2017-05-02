Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.
Тульские гимнастки привезли награды с турнира в Белгороде
Там проходил Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.
25-30 апреля прошел Всероссийский турнир по спортивной гимнастике за призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.
В соревнованиях приняли участие более 350 человек со всей России, и тулячки привезли не одну медаль и награду.
Дарья Елизарова завоевала первое место в многоборье и второе место на прыжке, брусьях и бревне. Полина Кожухова стала четвертой на брусьях, Мария Громова – пятой на прыжке.
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