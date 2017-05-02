В Ефремове 4-летний мальчик ушел из дома
Мать ребенка в это время занималась домашними делами и не заметила, как мальчик самостоятельно открыл входную дверь.
2 мая в Ефремове 4-летний ребёнок, который находился дома вместе с мамой, ушел из дома.
Женщина была занята домашними делами и не заметила, как мальчик самостоятельно открыл входную дверь и покинул квартиру.
Обнаружив пропажу ребёнка, мать сразу же обратилась в полицию, а также сама приняла меры для поиска сына.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» незамедлительно организовал розыск ребенка, и в кратчайшие сроки полицейские нашли мальчика неподалёку от места его проживания.
По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз его здоровью нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.