Автобус «Москва – Тула» в Подмосковье столкнулся с машиной дорожной службы

По предварительной информации, погибли водитель маршрутки и его пассажирка, ехавшая на переднем сидении.

Как сообщают очевидцы, около 15.00, на 79-м километре трассы «Крым» пассажирский микроавтобус «Форд», двигавшийся по маршруту «Москва – Тула», врезался в автомобиль, перевозивший рабочих дорожно-строительной службы.

По предварительным данным, пострадало не меньше десяти человек. Все они доставлены в больницы с травмами различной тяжести. К сожалению, не обошлось без жертв – водитель и пассажирка маршрутки погибли на месте. От сильного удара переднюю часть «Форда» буквально смяло.

Видео с места происшествия очевидцы прислали в наше сообщество ВКонтакте.