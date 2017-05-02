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Автобус «Москва – Тула» в Подмосковье столкнулся с машиной дорожной службы

Автобус «Москва – Тула» в Подмосковье столкнулся с машиной дорожной службы

По предварительной информации, погибли водитель маршрутки и его пассажирка, ехавшая на переднем сидении.

Как сообщают очевидцы, около 15.00, на 79-м километре трассы «Крым» пассажирский микроавтобус «Форд», двигавшийся по маршруту «Москва – Тула», врезался в автомобиль, перевозивший рабочих дорожно-строительной службы.

По предварительным данным, пострадало не меньше десяти человек. Все они доставлены в больницы с травмами различной тяжести. К сожалению, не обошлось без жертв – водитель и пассажирка маршрутки погибли на месте. От сильного удара переднюю часть «Форда» буквально смяло.

Видео с места происшествия очевидцы прислали в наше сообщество ВКонтакте.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:38 +1
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Место
Московская область

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