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На каких улицах Тулы отключат свет 3 мая

На каких улицах Тулы отключат свет 3 мая

Сотрудники городских электросетей проведут в городе ремонтные и профилактические работы.

Отключения электроэнергии запланированы с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а,
  • Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а-26 (чётн.), 25, 27,
  • ул. Ак. Павлова, 119-139 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
  • ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
  • ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Крылова, 30-47,
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
  • п. Л. Толстого: Красноглазевский пр-д, 7, 8, 13, 10-а, 17,
  • пр-д Парковый, 15,
  • п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15,
  • пер. Бархатный, 9, 26, 28, 30, 21, 23, 19,
  • п. Октябрьский, 193-а, 105, 193-238.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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