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В Туле осудят вора, вытащившего деньги из кармана спящего мужчины
Добычей преступника стали десять тысяч рублей.
Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего мужчины, который украл деньги у заснувшего туляка.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что 21 января, около половины седьмого утра обвиняемый обокрал посетителя одного из пунктов приёма ставок спортивной лотереи.
Когда мужчина заснул, вор вытащил у него из кармана брюк десять тысяч рублей и скрылся.
Сейчас обвиняемый содержится под стражей и ожидает суда. Ущерб мужчина полностью возместил в добровольном порядке.
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