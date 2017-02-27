В Туле осудят вора, вытащившего деньги из кармана спящего мужчины

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Добычей преступника стали десять тысяч рублей.

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего мужчины, который украл деньги у заснувшего туляка.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что 21 января, около половины седьмого утра обвиняемый обокрал посетителя одного из пунктов приёма ставок спортивной лотереи.

Когда мужчина заснул, вор вытащил у него из кармана брюк десять тысяч рублей и скрылся.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей и ожидает суда. Ущерб мужчина полностью возместил в добровольном порядке.