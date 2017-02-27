Какие улицы Тулы обесточат 28 февраля

Фото: vesiskitim.ru

Во вторник, 28 февраля, планируются отключения электроэнергии на 55 улицах. Света не будет по следующим адресам:

ул. Пролетарская, 22-а, 22, 39, 26-а, 22-в,

ул. Епифанская, 29,

ул. Степанова, 27,

ул. Чапаева, 34,

Иншинский пр-зд, 10,

Калужское ш., 13,

ул. Высокая, 39-а, 61-83 (нечётн.),

ул. Бежковская,12, 69, 42-86 (чётн.), 91-103 (нечётн.),

ул. Сенежская, 1, 3,

3-й Бежковский пр-зд, 7, 9, 11, 12-20 (чётн.),

1-й Газовый пр-зд, 43-55 (нечётн.),

2-й Бежковский пр-зд, 3-13,

Епифанское ш., 112, 10,

ул. Оружейная, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 8, 1,

пер. Стандартный, 22-а,

ул. Мира, 50, 13, 15, 17, 17-б, 19, 19-а, 21, 23,

ул. Тульского рабочего полка, 102-а, 102-б, 104,

ул. Белкина, 1-а,

п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30,

ул. Пионерская, 1-5,

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Чапаева, 1-39,

ул. Ленина, 22-а, 23, 24,

п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40-а (чётн.),

пер. Лазурный, 2-17,

пер. Прохладный, 3-15 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

пер. Луговой, 1-11 (нечётн.), 12; ул. Солнечная, 2-27,

ул. Советская, 3, 23,

п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а;

Щёкинское ш., 25, 55,

ул. Комсомольская, 9-43 (нечётн.),

ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),

ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),

ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.),

Мясново: 4-й пр-зд, 33-41 (нечётн.), 42-48 (чётн.),

3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38,

ул. Коперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.),

ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.),

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,

ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.),

ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.),

пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),

ул. Громова, 40,

пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,

п. Октябрьский, 176-179-а,

п. Старо-Овсянниково, 2-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.),

п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8

ул. Фрунзе, 2, 4,

ул. Володарского, 5, 7, 9,

ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,

ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 7-а,

ул. Октябрьская, 1, 2, 7,

ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).