Какие улицы Тулы обесточат 28 февраля
Сотрудники городских электросетей планируют проводить ремонтные работы до 16.00.
Во вторник, 28 февраля, планируются отключения электроэнергии на 55 улицах. Света не будет по следующим адресам:
ул. Пролетарская, 22-а, 22, 39, 26-а, 22-в,
ул. Епифанская, 29,
ул. Степанова, 27,
ул. Чапаева, 34,
Иншинский пр-зд, 10,
Калужское ш., 13,
ул. Высокая, 39-а, 61-83 (нечётн.),
ул. Бежковская,12, 69, 42-86 (чётн.), 91-103 (нечётн.),
ул. Сенежская, 1, 3,
3-й Бежковский пр-зд, 7, 9, 11, 12-20 (чётн.),
1-й Газовый пр-зд, 43-55 (нечётн.),
2-й Бежковский пр-зд, 3-13,
Епифанское ш., 112, 10,
ул. Оружейная, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 8, 1,
пер. Стандартный, 22-а,
ул. Мира, 50, 13, 15, 17, 17-б, 19, 19-а, 21, 23,
ул. Тульского рабочего полка, 102-а, 102-б, 104,
ул. Белкина, 1-а,
п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30,
ул. Пионерская, 1-5,
ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
ул. Чапаева, 1-39,
ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40-а (чётн.),
пер. Лазурный, 2-17,
пер. Прохладный, 3-15 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
пер. Луговой, 1-11 (нечётн.), 12; ул. Солнечная, 2-27,
ул. Советская, 3, 23,
п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а;
Щёкинское ш., 25, 55,
ул. Комсомольская, 9-43 (нечётн.),
ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
Мясново: 4-й пр-зд, 33-41 (нечётн.), 42-48 (чётн.),
3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38,
ул. Коперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.),
ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.),
Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.),
ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.),
пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
ул. Громова, 40,
пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,
п. Октябрьский, 176-179-а,
п. Старо-Овсянниково, 2-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.),
п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8
ул. Фрунзе, 2, 4,
ул. Володарского, 5, 7, 9,
ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 7-а,
ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).