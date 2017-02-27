Тульская область оказалась в числе лидеров по исполнению «майских указов» президента
Такие данные приводит компания «Медиалогия». Основой для исследований стал медиаиндекс.
На сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия» опубликованы данные медиарейтинга регионов России по выполнению указов, подписанных Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Основной для проведенных исследований стал медиаиндекс — показатель состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг отдельного региона.
В рейтинге по исполнению президентских указов в сфере экономике Тульская область с индексом 237,2 заняла шестое место. Первые пять строчек заняли Московская, Свердловская, Мурманская, Липецкая и Калужская области.
В ТОП-10 рейтинга по исполнению «майских указов» в социальной сфере Тула оказалась на предпоследнем месте, опередив лишь Кабардино-Балкарию.