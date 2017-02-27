Тульская область оказалась в числе лидеров по исполнению «майских указов» президента

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Такие данные приводит компания «Медиалогия». Основой для исследований стал медиаиндекс.

На сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия» опубликованы данные медиарейтинга регионов России по выполнению указов, подписанных Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Основной для проведенных исследований стал медиаиндекс — показатель состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг отдельного региона.

В рейтинге по исполнению президентских указов в сфере экономике Тульская область с индексом 237,2 заняла шестое место. Первые пять строчек заняли Московская, Свердловская, Мурманская, Липецкая и Калужская области.

В ТОП-10 рейтинга по исполнению «майских указов» в социальной сфере Тула оказалась на предпоследнем месте, опередив лишь Кабардино-Балкарию.