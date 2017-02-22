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Пожарные два часа тушили торговый центр в Болохово

Пожарные два часа тушили торговый центр в Болохово

Местные жители считают, что здание кто-то поджег.

22 февраля в Болохово на улице Соловцова загорелся двухэтажный торговый центр. Об этом в 4.02 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Семь пожарных расчетов и автолестница прибыли на место происшествия через пять минут.

С огнем удалось справиться лишь спустя два часа. Пожар потушили в 6.07.

В результате происшествия сгорела и частично обрушилась кровля. С огнем боролись 27 пожарных.

Местные жители уверены — это был поджог. По их словам, территория торгового центра — лакомый кусок для предпринимателей, за который постоянно идет борьба. Причину происшествия установят специалисты.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 0
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