Пожарные два часа тушили торговый центр в Болохово
Местные жители считают, что здание кто-то поджег.
22 февраля в Болохово на улице Соловцова загорелся двухэтажный торговый центр. Об этом в 4.02 сообщили в «Единую службу спасения-112».
Семь пожарных расчетов и автолестница прибыли на место происшествия через пять минут.
С огнем удалось справиться лишь спустя два часа. Пожар потушили в 6.07.
В результате происшествия сгорела и частично обрушилась кровля. С огнем боролись 27 пожарных.
Местные жители уверены — это был поджог. По их словам, территория торгового центра — лакомый кусок для предпринимателей, за который постоянно идет борьба. Причину происшествия установят специалисты.
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