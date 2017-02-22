Туляки задолжали за газ 185 миллионов рублей

«Газпром межрегионгаз Тула» опубликовал размеры задолженности населения Тульской области за газ по состоянию на 1 февраля 2017 года.

Жители Тульской области задолжали за газ по состоянию на 1 февраля 2017 года 185 млн рублей. В списке злостных неплательщиков числятся 45 тысяч абонентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг населения вырос на 10%.

Это связано с тем, что объем потребленного газа существенно увеличился из-за длительных морозов в последние месяцы.

Естественно это привело и к увеличению сумм к оплате за газ в квитанциях абонентов, учитывающих газ по счетчикам.

В списке районов с наибольшей задолженностью населения остается большая Тула, включая бывший Ленинский район - там почти 14 тысяч абонентов задолжали за газ 75 млн рублей.

Также в Щекинском районе 4 тысячи абонентов накопили задолженность почти 15 млн рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» постоянно проводит во всех районах Тульской области работу с должниками с использованием всех предусмотренных законодательство м РФ мер воздействия. В январе 2017 года 30 тысячам должников были направлены письма-претензии о своевременной оплате задолженности, 8 тысячам абонентам, имеющим соответствующую просроченную задолженность по оплате газоснабжения, были направлены уведомления об отключении газа в случае непогашения задолженности в течение 20 дней.

Только за январь 2017 от сети газоснабжения было отключено 110 абонентов, задолжавших поставщику газа свыше 400 тысяч рублей.

Для возобновления газоснабжения неплательщикам придется не только заплатить всю сумму долга, но и начисленные пени за просрочку платежа, а так же стоимость отключения и повторного подключения газа, которая может составить до 10 тысяч рублей в зависимости от способа отключения.