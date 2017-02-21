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Туляков просят помочь в поисках пропавшего мальчика

Туляков просят помочь в поисках пропавшего мальчика

Пятилетнего Дениса Кузнецова в неизвестном направлении увез его отец, Кузнецов Владимир.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области поступило письмо от коллег по Владимирской области: владимирцы просят помочь в розыске пропавшего несовершеннолетнего ребенка, Кузнецова Дениса Владимировича, 22 сентября 2011 года рождения.

Ребенка в неизвестном направлении вывез отец – Кузнецов Владимир Анатольевич, 21 сентября 1979 года рождения.

До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

УФССП России по Владимирской области убедительно просит граждан Тулы и Тульской области оказать содействие в розыске и при наличии каких-либо сведений сообщить информацию о разыскиваемых лицах по телефонам:

  • 8(4922) 42-23-87,
  • 8(4922) 33-53-75 (судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, Равицкая М. Е.).
 

Также напомним, что судебные приставы УФССП по городу Москве просят помочь в поиске пропавших несовершеннолетних детей, сестёр-близнецов Федоренко Ольги Романовны и Федоренко Анастасии Романовны, 20 марта 2008 года рождения, которых в неизвестном направлении увезла мать.

По свидетельству Федоренко Р.А., отца девочек, они, возможно, находятся на территории Тульской области.

УФССП России по Москве также убедительно просит граждан Тулы и Тульской области оказать содействие в розыске и при наличии каких-либо сведений сообщить информацию о разыскиваемых лицах по телефонам:

  • 8(499) 270-59-44,
  • 8(499)558 048-04-02 (судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, Магола Л. В.).
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:15 0
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